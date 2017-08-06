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«Ницца» согласовала контракт со Снейдером

Источник:  ФК «Ницца»Комментарии

«Ницца» достигла договоренности о подписании контракта с полузащитником Уэсли Снейдером, сообщает официальный твиттер клуба.

Напомним, по окончании сезона 2016/17 33-летний голландец покинул «Галатасарай» и получил статус свободного агента. В прошедшем чемпионате Турции он забил пять голов в 28 матчах.

Снейдер выиграл Лигу чемпионов-2009/10 в составе «Интера», и также дошел со сборной Голландии до финала чемпионата мира-2010 в ЮАР.

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