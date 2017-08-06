«Сампдория» заплатила девять миллионов евро «Мидлсбро» за Рамиреса

Полузащитник «Мидлсбро» Гастон Рамирес перешел в «Сампдорию», сообщает официальный сайт английского клуба.

Информация о контракте 26-летнего уругвайца с командой Серии А и сумма сделки не разглашаются, но по информации авторитетного немецкого издания transfermarkt.de «речники» выручили на продаже игрока не менее девяти миллионов евро.

В минувшем сезоне в составе «Боро» Гастон принял участие в 26 матчах, в которых забил два мяча, отдал три результативных передачи и заработал восемь желтых и одну красную карточку.

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