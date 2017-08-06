Янн М'Вила: Сейчас «Рубин» хорошо обороняется, что раньше получалось не всегда

Полузащитник «Рубина» Янн М'Вила отметил, что команда наладила игру в обороне, и теперь самым важным является организация атакующих действий.

Сегодня «Рубин» на выезде нанес поражение ЦСКА в матче четвертого тура чемпионата России - 2:1. В межсезонье в «Рубин» вернулся Курбан Бердыев, который ранее возглавлял казанский клуб с 2001 по 2013 год.

«Мы все очень довольны возвращению Бердыева. У него хорошая репутация во Франции и в Европе в целом, его хорошо знают. Надеюсь, у нас получится очень хороший сезон. Конечно, изменения чувствуются. Сейчас мы очень хорошо обороняемся, что раньше получалось не всегда. Даже в матче с «Зенитом» это было видно, хотя в конце того матча мы подустали и пропустили. Сейчас самое важное - организовать атаку», - сказал М'Вила.