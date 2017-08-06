Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Арсенал Тула1 : 2Тосно
Футбол  ЦСКА1 : 2Рубин
Футбол  Зенит5 : 1Спартак
Футбол  Арсенал1 : 1 (4:1)Челси
Футбол  Болтон2 : 3Лидс Юнайтед
Футбол  Краснодар1 : 1Урал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Янн М'Вила: Сейчас «Рубин» хорошо обороняется, что раньше получалось не всегда

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Полузащитник «Рубина» Янн М'Вила отметил, что команда наладила игру в обороне, и теперь самым важным является организация атакующих действий.

Сегодня «Рубин» на выезде нанес поражение ЦСКА в матче четвертого тура чемпионата России - 2:1. В межсезонье в «Рубин» вернулся Курбан Бердыев, который ранее возглавлял казанский клуб с 2001 по 2013 год.

«Мы все очень довольны возвращению Бердыева. У него хорошая репутация во Франции и в Европе в целом, его хорошо знают. Надеюсь, у нас получится очень хороший сезон. Конечно, изменения чувствуются. Сейчас мы очень хорошо обороняемся, что раньше получалось не всегда. Даже в матче с «Зенитом» это было видно, хотя в конце того матча мы подустали и пропустили. Сейчас самое важное - организовать атаку», - сказал М'Вила.

Матч

ЦСКА - Рубин - 1:2 (1:2)

Голы

Жонатас 2 (0:1). Жонатас 10 (0:2). Щенников 13 (1:2).

Состав

ЦСКА: Помазун, Березуцкий В., Игнашевич (Натхо, 66), Фернандес, Щенников, Березуцкий А., Дзагоев, Вернблум, Головин, Чалов (Оланаре, 53), Витиньо

Рубин: Рыжиков, Кудряшов, Бауэр, Гранат, Набиуллин, Мвила (Сонг, 81), Оздоев, Камболов, Цакташ (Жемалетдинов, 62), Жонатас, Азмун (Карадениз, 70)

Предупреждения:

Вернблум, 26; Витиньо, 31 - Гранат, 23; Мвила, 56; Рыжиков, 90

Место и дата

06 августа 17:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак» подпишет форварда «Гремио»? Таблица трансферов РФПЛ«Спартак» подпишет форварда «Гремио»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«Краснодар» вырвал ничью в матче с «Уралом», забив в добавленное времяВ матче четвертого тура чемпионата России по футболу «Краснодар» на своем поле сыграл вничью с «Уралом» (1:1).«Зенит» надругался над «Спартаком»: Манчини унизил Карреру разгромом и игрой«Зенит» надругался над «Спартаком»: Манчини унизил Карреру разгромом и игройВ главном матче года главный претендент на новое чемпионство разнес действующего чемпиона.«Зенит» разгромил «Спартак», забив пять мячей«Зенит» в матче четвертого тура чемпионата России обыграл «Спартак» со счетом 5:1.День, когда мужчины не сдерживают слезы. Как «Зенит» простился с КержаковымДень, когда мужчины не сдерживают слезы. Как «Зенит» простился с Кержаковым«Зенит» показал, как нужно провожать легенд клуба.
Футбол
«Зенит» – «Спартак». Фанаты хозяев устроили перфоманс (фото)
Футбол
Витиньо: Подписали себе смертный приговор уже в начале матча
Футбол
Виктор Гончаренко: Акинфеев, возможно, уже сыграет со «Спартаком»
Футбол
Курбан Бердыев: Эта победа над ЦСКА важна для нашего становления
все новости
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Рубин
Рубинкалендарьстатистика
Янн Мвила
Янн Мвилавсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости