Покер Исака помог «Боруссии» (Дортмунд) разгромить «Рот-Вайсс»

Роберт Левандовски: Иногда мы ошибались, но через пару месяцев все будет работать отлично

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски поделился впечатлениями после матча за Суперкубок Германии против дортмундской «Боруссии». Напомним, после ничьей в основное время (2:2) «Бавария» выиграла серию пенальти со счетом 5:4.