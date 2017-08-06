«Краснодар» вырвал ничью в матче с «Уралом», забив в добавленное время

В матче четвертого тура чемпионата России по футболу «Краснодар» на своем поле сыграл вничью с «Уралом» (1:1).

Счет в матче на 15-й минуте открыл защитник гостевой команды Вараздат Ароян. Хозяева поля отыгрались на пятой добавленной к основному времени минуте благодаря реализованному пенальти Андреаса Гранквиста.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого противостояния.

«Краснодар» с семью очками поднялся на пятую строчку турнирной таблицы, а «Урал» расположился на девятом месте, имея в активе на очко меньше.

В следующем туре подопечные Игоря Шалимова отправятся в Грозный, где 10 августа сыграют с «Ахматом», а команда из Екатеринбурга днем ранее примет «Зенит».

«Краснодар» – «Урал». Видео гола гостей

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