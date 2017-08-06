«Краснодар» вырвал ничью в матче с «Уралом», забив в добавленное время
В матче четвертого тура чемпионата России по футболу «Краснодар»
на своем поле сыграл вничью с «Уралом» (1:1).
Счет в матче на 15-й минуте открыл защитник гостевой команды Вараздат Ароян. Хозяева поля отыгрались на пятой добавленной к основному времени минуте благодаря реализованному пенальти Андреаса Гранквиста.
«Советский спорт» вел текстовую
трансляцию этого противостояния.
«Краснодар» с семью очками поднялся на пятую строчку турнирной таблицы, а «Урал» расположился на девятом месте, имея в активе на очко меньше.
В следующем туре подопечные Игоря Шалимова отправятся в Грозный, где 10 августа сыграют с «Ахматом», а команда из Екатеринбурга днем ранее примет «Зенит».
«Краснодар» – «Урал». Видео гола гостей
РФПЛ
1-й тур
Матч
Голы
Ароян 14 (0:1). Гранквист 90 (1:1 - пен.).
Состав
Краснодар: Синицын, Мартынович, Рамирес (Вандерсон, 62), Гранквист, Классон, Жоаозиньо, Мамаев (Сулейманов, 75), Газинский, Подберёзкин (Перейра, 46), Петров, Каборе
Урал: Годзюр, Меркулов, Ароян, Балажиц, Фидлер, Емельянов (Бавин, 78), Бикфалви (Чантурия, 86), Кулаков, Григорьев (Лунгу, 58), Димитров, Ильин
Предупреждения:
нет - Фидлер, 13
Место и дата
06 августа 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция