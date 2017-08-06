Роберто Манчини: Не понимаю, почему задают много вопросов про Кокорина. Он делает то, что должен

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился впечатлениями от победы над «Спартаком» (5:1).

- Никакого секрета нет. Это был сложный матч против хорошей команды. Качественная игра. Не все футболист дошли до идеальных кондиций, нам предстоит большая работа. Что касается Мамманы, он тренировался практически всю неделю, показал хороший уровень. Не считаю решение выпустить его в основном составе риском.

- О чем была записка, которую вы передали Кришито?

- Это было указаний всем полузащитникам. Они медленно двигались, я хотел подсказать им, что нужно делать.

- Что вы сделали с Кокориным? Он лучший игрок чемпионата.

- Мне задают очень много вопросов про Кокорина, я не понимаю, почему. Он делает то, что должен - играет и забивает голы. У него большой потенциал, ему есть куда расти и развиваться.

- Вы полностью поменяли состав по сравнению с матчем в четверг. С чем это связано?

- Изменения в составе необходимы, когда такой полный график. Состав в четверг был экспериментальный, я взял на себя определенные риски. Но это все было запланировано.

- Почему Жулиано не было?

- Потому что Жулиано играл в предыдущих матчах. Мы поменяли состав, потому что хотели свежий стартовый состав, поэтому его не оказалось

- Что скажете о прогрессе Далера Кузяева?

- Далер - молодой парень, который вкалывает на каждой тренировке. Но у него, как и у многих других, есть куда расти, прогрессировать. Он достиг многого, но многое еще впереди.

- Как оцениваете поведение фанатов «Зенита»?

- Я был сконцентрирован на игре, что происходит на поле. Не все вещи на трибунах я замечаю.

- Как оцениваете поведение Терентьева в конце матча?

- Терентьев ни при чем. Он ответил на нападки Адриано. Ничего такого в действиях Терентьева не вижу, - приводит слова Манчини корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, «Зенит» в матче четвертого тура чемпионата России обыграл «Спартак» со счетом 5:1. Голы в составе петербуржцев забили Александр Кокорин, Александр Ерохин, Доменико Кришито и Далер Кузяев, еще один гол в свои ворота забил Артем Ребров. У москвичей гол с пенальти на счету Квинси Промеса. На 92-й минуте Игорь Смольников и Луис Адриано были удалены после потасовки на поле.

После этого матча сине-бело-голубые делят первую строчку с «Локомотивом», у обоих клубов 12 очков в четырех матчах. Красно-белые с пятью очками занимает десятое место.

Следующий матч «Зенит» проведет 9 августа в Екатеринбурге против «Урала». «Спартак» в этот же день сыграет с «Арсеналом».