Массимо Каррера: Предпочитаю проиграть один раз 0:5, чем пять раз 0:1
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился впечатлениями от поражения в матче с «Зенитом» (1:5).
- Все поражения под вашим руководством были крупными, кроме «Уфы». Почему так?
- Потому что в футболе так бывает. Я предпочитаю проиграть один раз 0:5, чем пять раз 0:1. Когда тебе забивают пять голов, нужно остановиться, задуматься и сделать выводы, чтобы такого больше не повторилось.
- Оцените ошибку Реброва, которую он допустил. Она закрывает ему ворота в следующий матч?
- Нет, не ошибается только тот, кто не играет в футбол. Кто играет, имеет право на ошибку. Я думаю, в первом тайме мы играли хорошо, но совершили две индивидуальные ошибки, которыми они воспользовались. «Зенит» провел хороший матч, это хорошая команда. Когда ты ведешь, у тебя другой настрой.
- Вы упомянули две индивидуальные ошибки. Почему они произошли?
- Нет, повторюсь, если бы никто не ошибался, матчи заканчивались бы 0:0. Увы, ошибки совершили мы.
- Оцените поступок Луиса Адриано. Стычка там была.
- Я считаю, что команда может проигрывать, но нельзя терять голову. Мне абсолютно не нравится то, что произошло.
- Как оцените дебют Пашалича и не сказал ли он, что хочет уехать побыстрее после такого?
- Нет (смеется). Сейчас я не могу дать оценку его игре. Он всего два раза тренировался с нами, - приводит слова Карреры корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, «Зенит» в матче четвертого тура чемпионата России обыграл «Спартак» со счетом 5:1. Голы в составе петербуржцев забили Александр Кокорин, Александр Ерохин, Доменико Кришито и Далер Кузяев, еще один гол в свои ворота забил Артем Ребров. У москвичей гол с пенальти на счету Квинси Промеса. На 92-й минуте Игорь Смольников и Луис Адриано были удалены после потасовки на поле.
После этого матча сине-бело-голубые делят первую строчку с «Локомотивом», у обоих клубов 12 очков в четырех матчах. Красно-белые с пятью очками занимает десятое место.
Следующий матч «Зенит» проведет 9 августа в Екатеринбурге против «Урала». «Спартак» в этот же день сыграет с «Арсеналом».
Матч
Голы
Кокорин 36 (1:0). Ерохин 45 (2:0). Кришито 57 (3:0). Кузяев 63 (4:0). Промес 71 (4:1 - пен.). Ребров 77 (5:1 - автогол).
Состав
Зенит: Лунев, Маммана, Кришито, Смольников, Иванович, Кузяев (Терентьев, 76), Шатов (Жирков, 80), Ерохин, Паредес, Кокорин (Дзюба, 87), Дриусси
Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Джикия, Ещенко, Самедов (Пашалич, 72), Фернандо, Промес, Попов (Зе Луиш, 58), Глушаков, Адриано
Предупреждения:
Паредес, 40 - Джикия, 27; Глушаков, 34; Комбаров, 45; Фернандо, 89
Удаления:
Смольников, 90 - Адриано, 90
Место и дата
06 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция