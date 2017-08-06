Массимо Каррера: Предпочитаю проиграть один раз 0:5, чем пять раз 0:1

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился впечатлениями от поражения в матче с «Зенитом» (1:5).

- Все поражения под вашим руководством были крупными, кроме «Уфы». Почему так?

- Потому что в футболе так бывает. Я предпочитаю проиграть один раз 0:5, чем пять раз 0:1. Когда тебе забивают пять голов, нужно остановиться, задуматься и сделать выводы, чтобы такого больше не повторилось.

- Оцените ошибку Реброва, которую он допустил. Она закрывает ему ворота в следующий матч?

- Нет, не ошибается только тот, кто не играет в футбол. Кто играет, имеет право на ошибку. Я думаю, в первом тайме мы играли хорошо, но совершили две индивидуальные ошибки, которыми они воспользовались. «Зенит» провел хороший матч, это хорошая команда. Когда ты ведешь, у тебя другой настрой.

- Вы упомянули две индивидуальные ошибки. Почему они произошли?

- Нет, повторюсь, если бы никто не ошибался, матчи заканчивались бы 0:0. Увы, ошибки совершили мы.

- Оцените поступок Луиса Адриано. Стычка там была.

- Я считаю, что команда может проигрывать, но нельзя терять голову. Мне абсолютно не нравится то, что произошло.

- Как оцените дебют Пашалича и не сказал ли он, что хочет уехать побыстрее после такого?

- Нет (смеется). Сейчас я не могу дать оценку его игре. Он всего два раза тренировался с нами, - приводит слова Карреры корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, «Зенит» в матче четвертого тура чемпионата России обыграл «Спартак» со счетом 5:1. Голы в составе петербуржцев забили Александр Кокорин, Александр Ерохин, Доменико Кришито и Далер Кузяев, еще один гол в свои ворота забил Артем Ребров. У москвичей гол с пенальти на счету Квинси Промеса. На 92-й минуте Игорь Смольников и Луис Адриано были удалены после потасовки на поле.

После этого матча сине-бело-голубые делят первую строчку с «Локомотивом», у обоих клубов 12 очков в четырех матчах. Красно-белые с пятью очками занимает десятое место.

Следующий матч «Зенит» проведет 9 августа в Екатеринбурге против «Урала». «Спартак» в этот же день сыграет с «Арсеналом».