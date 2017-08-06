Александр Кокорин: Хорошо, что Манчини в меня верит и ставит вперед

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился впечатлениями от победы над «Спартаком» (5:1).

- Подобралась команда, которая не дала шанса «Спартаку». Все ребята, которые выходят на поле, делают результат. Может, моя позиция немного поменялась. Давно я не играл впереди, поэтому хорошо, что Манчини в меня верит и ставит вперед.

- Умело воспользовались ошибкой «Спартака» в первом голе.

- Думаю, у нас был такой настрой. Хотели реабилитироваться за прошлый матч с красно-белыми, сыграть хорошо на таком стадионе при большом количестве зрителей. Плюс в матче с «Бней Иегудой» не смогли показать хороший футбол, - сказал Кокорин в эфире «Матч ТВ».

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Напомним, «Зенит» в матче четвертого тура чемпионата России обыграл «Спартак» со счетом 5:1. Голы в составе петербуржцев забили Александр Кокорин, Александр Ерохин, Доменико Кришито и Далер Кузяев, еще один гол в свои ворота забил Артем Ребров. У москвичей гол с пенальти на счету Квинси Промеса. На 92-й минуте Игорь Смольников и Луис Адриано были удалены после потасовки на поле.

После этого матча сине-бело-голубые делят первую строчку с «Локомотивом», у обоих клубов 12 очков в четырех матчах. Красно-белые с пятью очками занимает десятое место.

Следующий матч «Зенит» проведет 9 августа в Екатеринбурге против «Урала». «Спартак» в этот же день сыграет с «Арсеналом».