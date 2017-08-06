Доменико Кришито: Приятно обыграть «Спартак» с таким счетом

Защитник «Зенита» Доменико Кришито поделился впечатлениями от победы над «Спартаком» (5:1).

- Мы очень довольны, но у нас очень мало времени, чтобы праздновать. Очень приятно обыграть «Спартак» с таким счетом.

- Вы сделали дубль.

- Я не так часто забиваю, поэтому я очень рад, что мои голы принесли три очка.

- Как вам игра вашего партнера Эмануэля Мамманы?

- Он сыграл очень хорошо. Думаю, для него это было важно.

- Перед матчем проводили Александра Кержакова.

- Саша - это легенда «Зенита», я очень рад, что знаком с ним и играл с Кержаковым в одной команде долгое время, - приводит слова Кришито корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, «Зенит» в матче четвертого тура чемпионата России обыграл «Спартак» со счетом 5:1. Голы в составе петербуржцев забили Александр Кокорин, Александр Ерохин, Доменико Кришито и Далер Кузяев, еще один гол в свои ворота забил Артем Ребров. У москвичей гол с пенальти на счету Квинси Промеса. На 92-й минуте Игорь Смольников и Луис Адриано были удалены после потасовки на поле.

После этого матча сине-бело-голубые делят первую строчку с «Локомотивом», у обоих клубов 12 очков в четырех матчах. Красно-белые с пятью очками занимает десятое место.

Следующий матч «Зенит» проведет 9 августа в Екатеринбурге против «Урала». «Спартак» в этот же день сыграет с «Арсеналом».