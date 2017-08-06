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Родион Гатауллин: Выступать под нейтральным флагом – унизительно для спортсмена

Сергей Подгорнов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Серебряный призер Олимпийский игр в прыжках с шестом Родион Гатауллин в интервью «Советскому спорту» рассказал о выступлениях россиян под нейтральным флагом на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.

- То, что наша делегация приехала в Лондон в максимально усеченном составе, у наших спортсменов нет тренеров и массажистов – это очень большая проблема. Ребята сами по себе, у них нет никакой поддержки – ни моральной, ни со стороны тренера.

Ты приехал туда, никому не нужный, тебе сказали: «ну ладно, так уж быть, езжай, но вот на таких условиях» и это унизительно. То, через что приходится проходить ребятам на этом чемпионате мира, очень неприятно.

Я совсем недавно ездил с дочерью на юниорский чемпионат Европы по легкой атлетике и сам испытал это. Ты не можешь представлять свою страну, не имеешь права появиться в футболке, которая могла бы указывать, из какой ты страны.

Все вокруг общаются, это же форум, спортсмены друг друга обсуждают. А потом они смотрят на твою аккредитацию и спрашивают: «ребят, вы откуда?». Ты говоришь: «из России». Но не все в курсе что происходит, а у тебя на карточке написано какое-то «ANA». Что еще за «ANA»? Это просто унизительно! - сказал Гатауллин.


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