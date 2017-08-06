Роберто Манчини: Надеюсь, ситуация с крышей на стадионе в Петербурге больше не повторится

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился впечатлениями от победы над «Спартаком» (5:1).

- Я благодарю болельщиков за поддержку, которую мы сегодня видели. Я надеюсь, что той ситуации с крышей, которая сегодня произошла, больше не повторится, - приводит слова Манчини корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

«Зенит» надругался над «Спартаком»: Манчини унизил Карреру разгромом и игрой

Напомним, «Зенит» в матче четвертого тура чемпионата России обыграл «Спартак» со счетом 5:1. Голы в составе петербуржцев забили Александр Кокорин, Александр Ерохин, Доменико Кришито и Далер Кузяев, еще один гол в свои ворота забил Артем Ребров. У москвичей гол с пенальти на счету Квинси Промеса. На 92-й минуте Игорь Смольников и Луис Адриано были удалены после потасовки на поле.

После этого матча сине-бело-голубые делят первую строчку с «Локомотивом», у обоих клубов 12 очков в четырех матчах. Красно-белые с пятью очками занимает десятое место.

Следующий матч «Зенит» проведет 9 августа в Екатеринбурге против «Урала». «Спартак» в этот же день сыграет с «Арсеналом».



