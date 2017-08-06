Андрей Червиченко: Не припоминаю, чтобы чемпион так грустно начинал чемпионат

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поражение красно-белых от «Зенита» (1:5) в матче четвертого тура чемпионата России.

«Спартаку» не только в борьбе с «Зенитом», но, при объективном судействе, и с другими командами ничего не светит. Не припоминаю, чтобы чемпион так грустно начинал чемпионат, но все бывает.

Вопрос не в том, что потеряны очки, а в том, что нет игры и движения вперед. Есть самоуспокоенность - выиграли чемпионат и закончили вообще играть», - приводит слова Червиченко «Р-Спорт».