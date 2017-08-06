Андрей Червиченко: Не припоминаю, чтобы чемпион так грустно начинал чемпионат
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко
прокомментировал поражение красно-белых от «Зенита» (1:5) в матче четвертого
тура чемпионата России.
«Спартаку» не только в борьбе с
«Зенитом», но, при объективном судействе, и с другими командами
ничего не светит. Не припоминаю, чтобы чемпион так грустно начинал чемпионат,
но все бывает.
Вопрос не в том, что потеряны очки, а в том, что нет игры и движения вперед. Есть самоуспокоенность - выиграли чемпионат и закончили вообще играть», - приводит слова Червиченко «Р-Спорт».
Матч
Голы
Кокорин 36 (1:0). Ерохин 45 (2:0). Кришито 57 (3:0). Кузяев 63 (4:0). Промес 71 (4:1 - пен.). Ребров 77 (5:1 - автогол).
Состав
Зенит: Лунев, Маммана, Кришито, Смольников, Иванович, Кузяев (Терентьев, 76), Шатов (Жирков, 80), Ерохин, Паредес, Кокорин (Дзюба, 87), Дриусси
Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Джикия, Ещенко, Самедов (Пашалич, 72), Фернандо, Промес, Попов (Зе Луиш, 58), Глушаков, Адриано
Предупреждения:
Паредес, 40 - Джикия, 27; Глушаков, 34; Комбаров, 45; Фернандо, 89
Удаления:
Смольников, 90 - Адриано, 90
Место и дата
06 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция