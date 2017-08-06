Александр Ерохин: Больше доверяю себе и тренерам, а не критикам

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился впечатлениями от победы над «Спартаком» (5:1).

- Можете провести параллель между победами над «Спартаком» со счетом 5:1 сейчас и 3:0, когда вы играли за «Ростов»?

- Я сейчас играю за «Зенит», поэтому параллелей не так много.

- В команде есть две диаспоры: ростовская и аргентинская. Когда станете петербургской?

- Вы же видите, какая атмосфера у нас в команде. На поле все бьются друг за друга, поддерживают. Разрозненности нет. Мы уже становится одним коллективом.

- Будете учить испанский или итальянский?

- Мы находимся в России, поэтому этот вопрос к легионерам. Будут ли они учить русский. Если я буду играть в Италии - буду изучать, конечно.

- Как пережили критику после дебютного матча против «СКА-Хабаровска»?

- Больше доверяю себе и тренерам, а не критикам. Постарался хорошо настроиться и подготовиться к следующим матчам с точки зрения психологии. Дай бог, чтобы команда побеждала, это самое главное, - приводит слова Ерохина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, «Зенит» в матче четвертого тура чемпионата России обыграл «Спартак» со счетом 5:1. Голы в составе петербуржцев забили Александр Кокорин, Александр Ерохин, Доменико Кришито и Далер Кузяев, еще один гол в свои ворота забил Артем Ребров. У москвичей гол с пенальти на счету Квинси Промеса. На 92-й минуте Игорь Смольников и Луис Адриано были удалены после потасовки на поле.

После этого матча сине-бело-голубые делят первую строчку с «Локомотивом», у обоих клубов 12 очков в четырех матчах. Красно-белые с пятью очками занимает десятое место.

Следующий матч «Зенит» проведет 9 августа в Екатеринбурге против «Урала». «Спартак» в этот же день сыграет с «Арсеналом».