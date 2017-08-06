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Южный не пробился в основную сетку турнира в Монреале

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянин Михаил Южный не пробился в основную сетку турнира серии «Мастерс» в Монреале, проиграв во втором раунде квалификации французу Пьер-Югу Эрберу.

Счет встречи, продолжавшейся 1 час 58 минут, - 2:6, 6:2, 3:6.

Южный дважды подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из 16. У Эрбера три  эйса, десять ошибок на подаче и четыре брейка.

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