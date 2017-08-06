Александр Кокорин: Если получится, буду забивать в каждом матче

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился впечатлениями от победы над «Спартаком» (5:1).

- Атмосфера на стадионе была невероятная, все выложили на максимум - отсюда и результат в пять забитый мячей. Играть при такой публике очень приятно - пятьдесят тысяч ведь было!

- Вы теперь в каждом матче забивать будете?

- Если получится - да. Хотелось бы.

- Вы чувствуете, что Манчини стал больше вам доверять?

- Конечно. Буду стараться продолжать забивать, - приводит слова Кокорина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, «Зенит» в матче четвертого тура чемпионата России обыграл «Спартак» со счетом 5:1. Голы в составе петербуржцев забили Александр Кокорин, Александр Ерохин, Доменико Кришито и Далер Кузяев, еще один гол в свои ворота забил Артем Ребров. У москвичей гол с пенальти на счету Квинси Промеса. На 92-й минуте Игорь Смольников и Луис Адриано были удалены после потасовки на поле.

После этого матча сине-бело-голубые делят первую строчку с «Локомотивом», у обоих клубов 12 очков в четырех матчах. Красно-белые с пятью очками занимает десятое место.

Следующий матч «Зенит» проведет 9 августа в Екатеринбурге против «Урала». «Спартак» в этот же день сыграет с «Арсеналом».