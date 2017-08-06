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Далер Кузяев: Хотели проводить Кержакова победой над принципиальным соперником

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев поделился впечатлениями от победы над «Спартаком» (5:1).

- В раздевалке была праздничная атмосфера, но это только начало сезона. Нужно готовиться к следующим матчам. Только четыре тура прошло.

- В эпизоде с забитым мячом сразу решили бить?
- Да, была свободная зона и решил ударить.

- Этот гол «Спартаку» начался в Хабаровске?
- Можно отчасти и так сказать.

- Как вам в целом атмосфера матча?
- Потрясающая. Хочу выразить слова благодарности болельщикам за то, что они создали такой ажиотаж.

- Перед началом матча прошел град. Он повлиял на состояние поля?
- Нет, поле справилось. Никаких претензий.

- Кержаков попрощался с болельщиками как игрок. Хотели сделать ему подарок?
- Конечно, хотели проводить его такой победой над принципиальным соперником. Кержаков - легенда российского футбола, наш лучший бомбардир. Думаю, он был за нас рад, - приводит слова Кузяева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, «Зенит» в матче четвертого тура чемпионата России обыграл «Спартак» со счетом 5:1. Голы в составе петербуржцев забили Александр Кокорин, Александр Ерохин, Доменико Кришито и Далер Кузяев, еще один гол в свои ворота забил Артем Ребров. У москвичей гол с пенальти на счету Квинси Промеса. На 92-й минуте Игорь Смольников и Луис Адриано были удалены после потасовки на поле.

После этого матча сине-бело-голубые делят первую строчку с «Локомотивом», у обоих клубов 12 очков в четырех матчах. Красно-белые с пятью очками занимает десятое место.

Следующий матч «Зенит» проведет 9 августа в Екатеринбурге против «Урала». «Спартак» в этот же день сыграет с «Арсеналом». 

Матч

Зенит - Спартак - 5:1 (2:0)

Голы

Кокорин 36 (1:0). Ерохин 45 (2:0). Кришито 57 (3:0). Кузяев 63 (4:0). Промес 71 (4:1 - пен.). Ребров 77 (5:1 - автогол).

Состав

Зенит: Лунев, Маммана, Кришито, Смольников, Иванович, Кузяев (Терентьев, 76), Шатов (Жирков, 80), Ерохин, Паредес, Кокорин (Дзюба, 87), Дриусси

Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Джикия, Ещенко, Самедов (Пашалич, 72), Фернандо, Промес, Попов (Зе Луиш, 58), Глушаков, Адриано

Предупреждения:

Паредес, 40 - Джикия, 27; Глушаков, 34; Комбаров, 45; Фернандо, 89

Удаления:

Смольников, 90 - Адриано, 90

Место и дата

06 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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