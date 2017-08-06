Шубенков вышел в финал ЧМ в беге на 110 метров с барьерами

На проходящем в эти дни в Лондоне чемпионате мира по легкой атлетике действующий чемпион мира Сергей Шубенков вышел в финал в барьерном беге на 110 метров.

В полуфинальном забеге россиянин, выступающий под нейтральным флагом, занял третье место с результатом 13,22 секунды Лучшее время в полуфинальных забегах показал ямаец Омару Маклеоду (13,10 секунды).



Финальный забег состоится в понедельник, 7 августа.