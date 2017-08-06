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Роберто Манчини: Никакой сделки между Аскасибаром и «Зенитом» нет

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением о возможном трансфере полузащитника «Эстудиантеса» Сантьяго Аскасибара.

- Он молодой хороший игрок. Никакой сделки между ним и «Зенитом» нет. Но посмотрим на это в будущем, - приводит слова Манчини корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Аскасибар близок к переходу в «Зенит»

20-летний полузащитник выступал за «Эстудиантес», в составе которого сыграл 40 матчей в чемпионате Аргентины, с 2016 года.

В летнее трансферное окно в «Зенит» перешли трое аргентинцев – Леандро Паредес, Себастьян Дриусси и Эмануэль Маммана. Ранее южноамериканские СМИ сообщили, что «Зенит» и «Эстудиантес» договорились о трансфере Аскасибара.

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