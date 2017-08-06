Сергей Шубенков: Полегче пошел бег, чем в первом круге

Россиянин Сергей Шубенков поделился впечатлениями от выхода в финал чемпионата мира по легкой атлетике в дисциплине бег на 110 метров с барьерами.

«Вообще понятия не имею, жребий это или нет, что я попал в такой сильный полуфинал. Но девятая дорожка - хорошо, наоборот, с краю лучше.

Ортегу не видел, как он бежит, а Маклеода чувствовал, но пока не могу за ним угнаться. Пытался догонять - не получилось. Но все равно полегче пошел бег, чем в первом круге», - приводит слова Шубенкова «Р-Спорт».