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Сергей Шубенков: Полегче пошел бег, чем в первом круге

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Россиянин Сергей Шубенков поделился впечатлениями от выхода в финал чемпионата мира по легкой атлетике в дисциплине бег на 110 метров с барьерами.

«Вообще понятия не имею, жребий это или нет, что я попал в такой сильный полуфинал. Но девятая дорожка - хорошо, наоборот, с краю лучше.

Ортегу не видел, как он бежит, а Маклеода чувствовал, но пока не могу за ним угнаться. Пытался догонять - не получилось. Но все равно полегче пошел бег, чем в первом круге», - приводит слова Шубенкова «Р-Спорт».

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