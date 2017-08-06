Сергей Шубенков: Полегче пошел бег, чем в первом круге
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Россиянин Сергей Шубенков поделился впечатлениями от выхода
в финал чемпионата мира по легкой атлетике в дисциплине бег на 110 метров с
барьерами.
«Вообще понятия не имею, жребий это или нет, что я
попал в такой сильный полуфинал. Но девятая дорожка - хорошо, наоборот, с краю
лучше.
Ортегу не видел, как он бежит, а Маклеода чувствовал, но
пока не могу за ним угнаться. Пытался догонять - не получилось. Но все равно
полегче пошел бег, чем в первом круге», - приводит слова Шубенкова «Р-Спорт».
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