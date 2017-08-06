Денис Терентьев: Для любого петербургского воспитанника приятно обыграть «Спартак»

Защитник «Зенита» Денис Терентьев поделился впечатлениями от победы над «Спартаком» (5:1).

- Для любого петербургского воспитанника всегда приятно обыграть «Спартак». Тем более так крупно. 5:0 уже выигрывали, теперь 5:1 (смеется). Думаю, все болельщики довольны.

- Второй матч провели за основную команду. Как себя чувствуете в «Зените»?

- Еще на сборах освоился, сейчас притираемся. Все нормально.

- Вы играете на непривычной позиции - ближе к атаке. Как так получилось?

- Мне более привычно действовать на позиции крайнего защитника, а здесь первую игру провел крайним полузащитником. Сегодня меня даже в центр опустили. Потихоньку осваиваю. Для меня главное - играть за родной клуб, а где - без разницы.

- Насколько неожидан для вас перевод на другую позицию?

- Да, никогда не играл на ней, но в пылу страстей приходится (смеется). Все нормально.

- Игроки обращали внимание на атмосферу матча?

- Безусловно. На поле в меньшей степени, а когда сидел на скамейке, я просто радовался. Даже хорошо, что крышу не закрыли, мне такая атмосфера нравится. Болельщики еще пришли с такими перфомансами. Просто красавцы.

- Когда пошел ливень, не испугались?

- Нет.

- Дождь повлиял на поле?

- Оно было немножко вязкое. Ребята - молодцы, что выдержали 90 минут в таком темпе. Я хоть и вышел на последних минутах, но все равно ноги подустали.

- Видели мнение Рейнгольда, что «Спартак» разорвет «Зенит»?

- У нас есть группа томская в WhatsApp, и кто-то это скинул. Я посмеялся, - приводит слова Терентьева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, «Зенит» в матче четвертого тура чемпионата России обыграл «Спартак» со счетом 5:1. Голы в составе петербуржцев забили Александр Кокорин, Александр Ерохин, Доменико Кришито и Далер Кузяев, еще один гол в свои ворота забил Артем Ребров. У москвичей гол с пенальти на счету Квинси Промеса. На 92-й минуте Игорь Смольников и Луис Адриано были удалены после потасовки на поле.

После этого матча сине-бело-голубые делят первую строчку с «Локомотивом», у обоих клубов 12 очков в четырех матчах. Красно-белые с пятью очками занимает десятое место.

Следующий матч «Зенит» проведет 9 августа в Екатеринбурге против «Урала». «Спартак» в этот же день сыграет с «Арсеналом».