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Александр Тарханов: Таких судей надо убирать, может тогда футбол чище будет

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал ничью с «Краснодаром» (1:1) в матче четвертого тура чемпионата России.

«Мы сыграли хорошо первый тайм, не уступали «Краснодару».  Во втором нас поддавили. Да, территориальное преимущество было у соперника. У «Краснодара» все-таки выстроенная игра. Они играли быстро, наносили хорошие удары, но мы справлялись.

Концовка огорчила, конечно, – пенальти не было. Мы сейчас посмотрели повтор, это стало очевидно. А был бы видеоповтор, мы бы очки не потеряли. Нас сбивали в первом тайме и пенальти не было, Александр Мартынович там не достал. А здесь была симуляция под падение, судья сразу показал на «точку».

Таких судей надо убирать, может тогда футбол чище будет. Алексей Еськов нас с «Зенитом» просто убил. Мы теряем очки, а судья решает за команду. Это обидно», - приводит слова Тарханова «Матч ТВ».

Матч

Краснодар - Урал - 1:1 (0:1)

Голы

Ароян 14 (0:1). Гранквист 90 (1:1 - пен.).

Состав

Краснодар: Синицын, Мартынович, Рамирес (Вандерсон, 62), Гранквист, Классон, Жоаозиньо, Мамаев (Сулейманов, 75), Газинский, Подберёзкин (Перейра, 46), Петров, Каборе

Урал: Годзюр, Меркулов, Ароян, Балажиц, Фидлер, Емельянов (Бавин, 78), Бикфалви (Чантурия, 86), Кулаков, Григорьев (Лунгу, 58), Димитров, Ильин

Предупреждения:

нет - Фидлер, 13

Место и дата

06 августа 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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