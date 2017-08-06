Александр Тарханов: Таких судей надо убирать, может тогда футбол чище будет

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал ничью с «Краснодаром» (1:1) в матче четвертого тура чемпионата России.

«Мы сыграли хорошо первый тайм, не уступали «Краснодару». Во втором нас поддавили. Да, территориальное преимущество было у соперника. У «Краснодара» все-таки выстроенная игра. Они играли быстро, наносили хорошие удары, но мы справлялись.

Концовка огорчила, конечно, – пенальти не было. Мы сейчас посмотрели повтор, это стало очевидно. А был бы видеоповтор, мы бы очки не потеряли. Нас сбивали в первом тайме и пенальти не было, Александр Мартынович там не достал. А здесь была симуляция под падение, судья сразу показал на «точку».

Таких судей надо убирать, может тогда футбол чище будет. Алексей Еськов нас с «Зенитом» просто убил. Мы теряем очки, а судья решает за команду. Это обидно», - приводит слова Тарханова «Матч ТВ».