Александр Тарханов: Таких судей надо убирать, может тогда футбол чище будет
Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал
ничью с «Краснодаром» (1:1) в матче четвертого тура чемпионата России.
«Мы сыграли хорошо первый тайм, не уступали «Краснодару». Во втором нас поддавили. Да, территориальное
преимущество было у соперника. У «Краснодара» все-таки выстроенная игра. Они
играли быстро, наносили хорошие удары, но мы справлялись.
Концовка огорчила, конечно, – пенальти не было. Мы сейчас
посмотрели повтор, это стало очевидно. А был бы видеоповтор, мы бы очки не
потеряли. Нас сбивали в первом тайме и пенальти не было, Александр Мартынович
там не достал. А здесь была симуляция под падение, судья сразу показал на
«точку».
Таких судей надо убирать, может тогда футбол чище будет. Алексей Еськов нас с «Зенитом» просто убил. Мы теряем очки, а судья решает за команду. Это обидно», - приводит слова Тарханова «Матч ТВ».
Матч
Голы
Ароян 14 (0:1). Гранквист 90 (1:1 - пен.).
Состав
Краснодар: Синицын, Мартынович, Рамирес (Вандерсон, 62), Гранквист, Классон, Жоаозиньо, Мамаев (Сулейманов, 75), Газинский, Подберёзкин (Перейра, 46), Петров, Каборе
Урал: Годзюр, Меркулов, Ароян, Балажиц, Фидлер, Емельянов (Бавин, 78), Бикфалви (Чантурия, 86), Кулаков, Григорьев (Лунгу, 58), Димитров, Ильин
Предупреждения:
нет - Фидлер, 13
Место и дата
06 августа 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция