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Алексей Миллер: «Зенит» одержал победу над принципиальным соперником на самой современной арене страны

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер поделился впечатлениями от победы «Зенита» над «Спартаком» (5:1).

- Поздравляю многомиллионную армию болельщиков «Зенита» с чемпионской игрой! На самой современной арене страны в очень современном стиле команда одержала яркую победу над принципиальным соперником! - приводит слова Миллера официальный сайт «Зенита».

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Напомним, «Зенит» в матче четвертого тура чемпионата России обыграл «Спартак» со счетом 5:1. Голы в составе петербуржцев забили Александр Кокорин, Александр Ерохин, Доменико Кришито и Далер Кузяев, еще один гол в свои ворота забил Артем Ребров. У москвичей гол с пенальти на счету Квинси Промеса. На 92-й минуте Игорь Смольников и Луис Адриано были удалены после потасовки на поле.

После этого матча сине-бело-голубые делят первую строчку с «Локомотивом», у обоих клубов 12 очков в четырех матчах. Красно-белые с пятью очками занимает десятое место.

Следующий матч «Зенит» проведет 9 августа в Екатеринбурге против «Урала». «Спартак» в этот же день сыграет с «Арсеналом».  

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