Игорь Шалимов: Идеальной игры не будет никогда

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал ничью с «Уралом» (1:1) в матче четвертого тура чемпионата России.

– Пропустили гол со стандарта, там мы грубо ошиблись, – приводит слова Шалимова «Матч ТВ». – Мы почему-то выстроились в линию, не должны были садиться. Видимо забыли, как в таких ситуациях надо действовать. Грубейшая ошибка, конечно.

Пропускаешь гол, и все. Опасных моментов у нас особо не было, но были удары. С таких дистанций нужно попадать. Мы очень много времени проводим на чужой половине поля, но будем также продолжать так мучиться и работать. А получать удовольствие будем тогда, когда будем забивать первыми.

Наши футболисты много наносят ударов по воротам. Это логичное завершение, мы требуем, чтобы каждая атака завершалась ударом. Без ударов выигрывать невозможно. Мы должны быть острее с флангов.