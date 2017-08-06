Игорь Шалимов: Идеальной игры не будет никогда
Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал
ничью с «Уралом» (1:1) в матче четвертого тура чемпионата России.
– Пропустили гол со стандарта, там мы грубо ошиблись, –
приводит слова Шалимова «Матч ТВ». – Мы почему-то выстроились в линию, не
должны были садиться. Видимо забыли, как в таких ситуациях надо действовать.
Грубейшая ошибка, конечно.
Пропускаешь гол, и все. Опасных моментов у нас особо не
было, но были удары. С таких дистанций нужно попадать. Мы очень много времени
проводим на чужой половине поля, но будем также продолжать так мучиться и
работать. А получать удовольствие будем тогда, когда будем забивать первыми.
Наши футболисты много наносят ударов по воротам. Это логичное завершение, мы требуем, чтобы каждая атака завершалась ударом. Без ударов выигрывать невозможно. Мы должны быть острее с флангов.
Матч
Голы
Ароян 14 (0:1). Гранквист 90 (1:1 - пен.).
Состав
Краснодар: Синицын, Мартынович, Рамирес (Вандерсон, 62), Гранквист, Классон, Жоаозиньо, Мамаев (Сулейманов, 75), Газинский, Подберёзкин (Перейра, 46), Петров, Каборе
Урал: Годзюр, Меркулов, Ароян, Балажиц, Фидлер, Емельянов (Бавин, 78), Бикфалви (Чантурия, 86), Кулаков, Григорьев (Лунгу, 58), Димитров, Ильин
Предупреждения:
нет - Фидлер, 13
Место и дата
06 августа 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция