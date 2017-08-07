Американка Боуи завоевала золото ЧМ в беге на 100 метров
Источник: «Советский спорт»Комментарии
На проходящем в Лондоне чемпионате мира по легкой атлетике
американская спортсменка Тори Боуи завоевала золотую медаль в беге на 100
метров.
В финальном забеге американка финишировала первой с
результатом 10, 85 секунды. Серебро досталось ивуарийской спринтерше Мари-Жозе
Та Лу. Бронзовую медаль взяла Дафна Схипперс из Голландии.
Напомним, чемпионат мира по легкой атлетике проходит на Олимпийском стадионе в столице Великобритании и завершится 13
августа.
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