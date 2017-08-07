Американка Боуи завоевала золото ЧМ в беге на 100 метров

На проходящем в Лондоне чемпионате мира по легкой атлетике американская спортсменка Тори Боуи завоевала золотую медаль в беге на 100 метров.

В финальном забеге американка финишировала первой с результатом 10, 85 секунды. Серебро досталось ивуарийской спринтерше Мари-Жозе Та Лу. Бронзовую медаль взяла Дафна Схипперс из Голландии.

Напомним, чемпионат мира по легкой атлетике проходит на Олимпийском стадионе в столице Великобритании и завершится 13 августа.