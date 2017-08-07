«Марсель» разгромил «Дижон», забив три безответных мяча
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче первого тура чемпионата Франции по футболу «Марсель»
разгромил «Дижон» со счетом 3:0.
У победителей дубль оформил Клинтон Н'Джие и
единожды отличился Флорьян Товен.
По итогам первого тура «Марсель» с тремя очками поднялся на
третье место в турнирной таблице, а «Дижон» расположился на 19-й строчке.
В следующем туре подопечные Руди Гарсии 12 августа на выезде сыграют с «Нантом» Раньери, а «совы» на следующий день примут «Монако».
Лига 1
1-й тур
Матч
Голы
Н'Джи 51 (1:0). Товен 54 (2:0). Н'Джи 72 (3:0).
Состав
Марсель: Сакаи, Роланду, Эвра, Пайе (Н'Джи, 46), Сансон (Ангисса, 60), Товен, Лопес, Жермен
Дижон: Рейне, Хаддади, Росье, Квон Чхан Хун, Мари, Амальфитано
Предупреждения:
Луис Густаво, 36 - нет
Судья:
Бенуа Бастин (Франция)
Место и дата
06 августа 22:00, Велодром, Онлайн-трансляция
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