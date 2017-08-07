Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Марсель» разгромил «Дижон», забив три безответных мяча

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче первого тура чемпионата Франции по футболу «Марсель» разгромил «Дижон» со счетом 3:0.

У победителей дубль оформил Клинтон Н'Джие и единожды отличился Флорьян Товен.

По итогам первого тура «Марсель» с тремя очками поднялся на третье место в турнирной таблице, а «Дижон» расположился на 19-й строчке.

В следующем туре подопечные Руди Гарсии 12 августа на выезде сыграют с «Нантом» Раньери, а «совы» на следующий день примут «Монако».

Лига 1
1-й тур

Матч

Марсель - Дижон - 3:0 (0:0)

Голы

Н'Джи 51 (1:0). Товен 54 (2:0). Н'Джи 72 (3:0).

Состав

Марсель: Сакаи, Роланду, Эвра, Пайе (Н'Джи, 46), Сансон (Ангисса, 60), Товен, Лопес, Жермен

Дижон: Рейне, Хаддади, Росье, Квон Чхан Хун, Мари, Амальфитано

Предупреждения:

Луис Густаво, 36 - нет

Судья:

Бенуа Бастин (Франция)

Место и дата

06 августа 22:00, Велодром, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Ницца» согласовала контракт со Снейдером«Ницца» достигла договоренности о подписании контракта с полузащитником Уэсли Снейдером, сообщает официальный твиттер клуба.«Лилль» разгромил «Нант» в первом туре чемпионата ФранцииФутболисты «Лилля» одержали крупную победу на «Нантом» в матче первого тура чемпионата Франции.«Амкар»: На Неймара нам бы пришлось копить 18 лет«Амкар» на клубной странице в instagram объявил о том, что не смог побороться за бразильского нападающего Неймара, который в итоге перешел из «Барселоны» в «ПСЖ».Лига 1. 1-й тур. «Анже» - «Бордо», «Марсель» - «Дижон» и другие матчи. Онлайн«Советский спорт» предлагает Вашему вниманию результаты матчей первого тура чемпионата Франции по футболу.«Барселона» ведет переговоры с ДракслеромПолузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер может стать игроком «Барселоны». Об этом сообщает немецкое издание Bild.
Футбол
Денис Терентьев: Луис Адриано ударил с локтя, попал прямо по зубам
Футбол
Далер Кузяев: Хотели проводить Кержакова победой над принципиальным соперником
Футбол
Александр Кокорин: Если получится, буду забивать в каждом матче
Футбол
Доменико Кришито: Приятно обыграть «Спартак» с таким счетом
все новости
Марсель
Марселькалендарьстатистика
Дижон
Дижонкалендарьстатистика
Чемпионат Франции
Чемпионат Франциитаблицакалендарьстатистикатексты/новости