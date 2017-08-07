«Марсель» разгромил «Дижон», забив три безответных мяча

В матче первого тура чемпионата Франции по футболу «Марсель» разгромил «Дижон» со счетом 3:0.

У победителей дубль оформил Клинтон Н'Джие и единожды отличился Флорьян Товен.

По итогам первого тура «Марсель» с тремя очками поднялся на третье место в турнирной таблице, а «Дижон» расположился на 19-й строчке.

В следующем туре подопечные Руди Гарсии 12 августа на выезде сыграют с «Нантом» Раньери, а «совы» на следующий день примут «Монако».

Лига 1

1-й тур