Сарина Вигман: Финал ЧЕ среди женщин стал отличной рекламой женскому футболу
Источник: UEFA (УЕФА)Комментарии
Главный тренер женской сборной Голландии Сарина Вигман прокомментировала
победу над командой Дании (4:2) в финале домашнего чемпионата Европы по футболу
среди женщин.
«Отличный финал. Обе команды жаждали показать хороший футбол
и выиграть. Обе стороны продемонстрировали атакующий футбол и забили шесть
голов.
Матч получился захватывающим и стал отличной рекламой
женскому футболу. Думаю, мы заслужили победу, но и сборная Дании доказала, что
в финале оказалась не просто так», - приводит слова Вигман официальный сайт
УЕФА.
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