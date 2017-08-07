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Сарина Вигман: Финал ЧЕ среди женщин стал отличной рекламой женскому футболу

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Главный тренер женской сборной Голландии Сарина Вигман прокомментировала победу над командой Дании (4:2) в финале домашнего чемпионата Европы по футболу среди женщин.

«Отличный финал. Обе команды жаждали показать хороший футбол и выиграть. Обе стороны продемонстрировали атакующий футбол и забили шесть голов.

Матч получился захватывающим и стал отличной рекламой женскому футболу. Думаю, мы заслужили победу, но и сборная Дании доказала, что в финале оказалась не просто так», - приводит слова Вигман официальный сайт УЕФА.

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