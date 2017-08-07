Владислав Радимов: «Спартак» продолжает праздновать чемпионство
Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов
прокомментировал победу сине-бело-голубых над «Спартаком» (5:1) в матче четвертого тура чемпионата
России.
– Это была игра в одни ворота, – сказал Радимов в эфире «Спорт
FM». – Думаю, что
ключевой момент матча – ошибка Фернандо, когда он отдал передачу пяткой, а
можно было сыграть намного проще.
«Спартак» до сих продолжает праздновать чемпионство,
чемпионскую медаль снял только Каррера – все остальные футболисты выходят с
медалями.
Думаю, в составе «Зенита» был лучшим Кузяев – это открытие
нашего чемпионата, он будет основополагающим футболистом сборной на ЧМ-2018.
То, как Ребров забросил себе мяч, понравилось бы Кириленко или Мозгову. Чем дольше «Спартак» не будет осознавать, что прошлые заслуги не учитываются, тем сложнее им будет вернуться в футбол.
Матч
Голы
Кокорин 36 (1:0). Ерохин 45 (2:0). Кришито 57 (3:0). Кузяев 63 (4:0). Промес 71 (4:1 - пен.). Ребров 77 (5:1 - автогол).
Состав
Зенит: Лунев, Маммана, Кришито, Смольников, Иванович, Кузяев (Терентьев, 76), Шатов (Жирков, 80), Ерохин, Паредес, Кокорин (Дзюба, 87), Дриусси
Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Джикия, Ещенко, Самедов (Пашалич, 72), Фернандо, Промес, Попов (Зе Луиш, 58), Глушаков, Адриано
Предупреждения:
Паредес, 40 - Джикия, 27; Глушаков, 34; Комбаров, 45; Фернандо, 89
Удаления:
Смольников, 90 - Адриано, 90
Место и дата
06 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция