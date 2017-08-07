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Владислав Радимов: «Спартак» продолжает праздновать чемпионство

Источник:  Радио «Спорт FM»Комментарии

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал победу сине-бело-голубых над «Спартаком» (5:1) в матче четвертого тура чемпионата России.

– Это была игра в одни ворота, – сказал Радимов в эфире «Спорт FM». – Думаю, что ключевой момент матча – ошибка Фернандо, когда он отдал передачу пяткой, а можно было сыграть намного проще.

«Спартак» до сих продолжает праздновать чемпионство, чемпионскую медаль снял только Каррера – все остальные футболисты выходят с медалями.

Думаю, в составе «Зенита» был лучшим Кузяев – это открытие нашего чемпионата, он будет основополагающим футболистом сборной на ЧМ-2018.

То, как Ребров забросил себе мяч, понравилось бы Кириленко или Мозгову. Чем дольше «Спартак» не будет осознавать, что прошлые заслуги не учитываются, тем сложнее им будет вернуться в футбол.

Матч

Зенит - Спартак - 5:1 (2:0)

Голы

Кокорин 36 (1:0). Ерохин 45 (2:0). Кришито 57 (3:0). Кузяев 63 (4:0). Промес 71 (4:1 - пен.). Ребров 77 (5:1 - автогол).

Состав

Зенит: Лунев, Маммана, Кришито, Смольников, Иванович, Кузяев (Терентьев, 76), Шатов (Жирков, 80), Ерохин, Паредес, Кокорин (Дзюба, 87), Дриусси

Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Джикия, Ещенко, Самедов (Пашалич, 72), Фернандо, Промес, Попов (Зе Луиш, 58), Глушаков, Адриано

Предупреждения:

Паредес, 40 - Джикия, 27; Глушаков, 34; Комбаров, 45; Фернандо, 89

Удаления:

Смольников, 90 - Адриано, 90

Место и дата

06 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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