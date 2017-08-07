Владислав Радимов: «Спартак» продолжает праздновать чемпионство

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал победу сине-бело-голубых над «Спартаком» (5:1) в матче четвертого тура чемпионата России.

– Это была игра в одни ворота, – сказал Радимов в эфире «Спорт FM». – Думаю, что ключевой момент матча – ошибка Фернандо, когда он отдал передачу пяткой, а можно было сыграть намного проще.

«Спартак» до сих продолжает праздновать чемпионство, чемпионскую медаль снял только Каррера – все остальные футболисты выходят с медалями.

Думаю, в составе «Зенита» был лучшим Кузяев – это открытие нашего чемпионата, он будет основополагающим футболистом сборной на ЧМ-2018.

То, как Ребров забросил себе мяч, понравилось бы Кириленко или Мозгову. Чем дольше «Спартак» не будет осознавать, что прошлые заслуги не учитываются, тем сложнее им будет вернуться в футбол.