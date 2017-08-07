Александр Мостовой: «Зенит» воспользовался слабостями «Спартака»
Бывший полузащитник «Спартака»
Александр Мостовой прокомментировал поражение красно-белых от «Зенита» (1:5) в
матче четвертого тура чемпионата России.
– Я не нашел объяснения этой игре и результату, – сказал
Мостовой в эфире «Спорт FM».
– С одной стороны, «Зенит» переиграл соперника вчистую и по игре, и по голам,
потому что у «Спартака» за исключением момента, который возник у Промеса,
ничего было. «Зенит» заслуженно выиграл.
Что случилось со «Спартаком»? «Зенит» воспользовался
слабостями «Спартака» – мобильная середина поля питерцев превзошла неразворотливую
защиту «Спартака».
Ошибка Реброва? Со всеми может случиться ошибка при счете 4:1. Это нюансы, и многое зависит от счета. Ну ошибся, да, что поделать. Тренерское ли это поражение? У меня были вопросы, почему не играл Зе Луиш, но я бы не стал сводить все к этому.
Матч
Голы
Кокорин 36 (1:0). Ерохин 45 (2:0). Кришито 57 (3:0). Кузяев 63 (4:0). Промес 71 (4:1 - пен.). Ребров 77 (5:1 - автогол).
Состав
Зенит: Лунев, Маммана, Кришито, Смольников, Иванович, Кузяев (Терентьев, 76), Шатов (Жирков, 80), Ерохин, Паредес, Кокорин (Дзюба, 87), Дриусси
Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Джикия, Ещенко, Самедов (Пашалич, 72), Фернандо, Промес, Попов (Зе Луиш, 58), Глушаков, Адриано
Предупреждения:
Паредес, 40 - Джикия, 27; Глушаков, 34; Комбаров, 45; Фернандо, 89
Удаления:
Смольников, 90 - Адриано, 90
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
06 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция