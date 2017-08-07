Александр Мостовой: «Зенит» воспользовался слабостями «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал поражение красно-белых от «Зенита» (1:5) в матче четвертого тура чемпионата России.



– Я не нашел объяснения этой игре и результату, – сказал Мостовой в эфире «Спорт FM». – С одной стороны, «Зенит» переиграл соперника вчистую и по игре, и по голам, потому что у «Спартака» за исключением момента, который возник у Промеса, ничего было. «Зенит» заслуженно выиграл.

Что случилось со «Спартаком»? «Зенит» воспользовался слабостями «Спартака» – мобильная середина поля питерцев превзошла неразворотливую защиту «Спартака».

Ошибка Реброва? Со всеми может случиться ошибка при счете 4:1. Это нюансы, и многое зависит от счета. Ну ошибся, да, что поделать. Тренерское ли это поражение? У меня были вопросы, почему не играл Зе Луиш, но я бы не стал сводить все к этому.