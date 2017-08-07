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Александр Мостовой: «Зенит» воспользовался слабостями «Спартака»

Источник:  Радио «Спорт FM»Комментарии

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал поражение красно-белых от «Зенита» (1:5) в матче четвертого тура чемпионата России.

– Я не нашел объяснения этой игре и результату, – сказал Мостовой в эфире «Спорт FM». – С одной стороны, «Зенит» переиграл соперника вчистую и по игре, и по голам, потому что у «Спартака» за исключением момента, который возник у Промеса, ничего было. «Зенит» заслуженно выиграл.

Что случилось со «Спартаком»? «Зенит» воспользовался слабостями «Спартака» – мобильная середина поля питерцев превзошла неразворотливую защиту «Спартака».

Ошибка Реброва? Со всеми может случиться ошибка при счете 4:1. Это нюансы, и многое зависит от счета. Ну ошибся, да, что поделать. Тренерское ли это поражение? У меня были вопросы, почему не играл Зе Луиш, но я бы не стал сводить все к этому.

Матч

Зенит - Спартак - 5:1 (2:0)

Голы

Кокорин 36 (1:0). Ерохин 45 (2:0). Кришито 57 (3:0). Кузяев 63 (4:0). Промес 71 (4:1 - пен.). Ребров 77 (5:1 - автогол).

Состав

Зенит: Лунев, Маммана, Кришито, Смольников, Иванович, Кузяев (Терентьев, 76), Шатов (Жирков, 80), Ерохин, Паредес, Кокорин (Дзюба, 87), Дриусси

Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Джикия, Ещенко, Самедов (Пашалич, 72), Фернандо, Промес, Попов (Зе Луиш, 58), Глушаков, Адриано

Предупреждения:

Паредес, 40 - Джикия, 27; Глушаков, 34; Комбаров, 45; Фернандо, 89

Удаления:

Смольников, 90 - Адриано, 90

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

06 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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