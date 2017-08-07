Андреас Гранквист: Отсутствие Федора Смолова сильно на нас влияет

Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист прокомментировал ничью с «Уралом» (1:1) в матче четвертого тура чемпионата России.

- Изначально этот матч нужно было выигрывать. Результат для нас, конечно, отрицательный, – приводит слова Гранквиста «Матч ТВ». - Мы рады, что сравняли счет в самом конце игры, но вообще я разочарован этой встречей. Что нам нужно улучшать? Создавать больше голевых моментов и реализовывать их.

– «Краснодару» не хватает форварда?

– Отсутствие Федора Смолова сильно на нас влияет. Он был лучшим бомбардиром чемпионата два сезона подряд. С другой стороны, у нас есть большое количество качественных исполнителей. И без Смолова мы должны создавать голевые моменты. С «Уралом», я думаю, нам нужно было бы играть более решительно, может даже прямолинейно.

Комбинационный футбол: быстрый пас, перемещения – не всегда работают с такими командами. Навес, прострел, навес, прострел – надо было действовать прямолинейно и надеяться на отскок или добивание.