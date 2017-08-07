Карякин и Непомнящий сыграли вничью на этапе Grand Chess Tour
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российский шахматист Сергей Карякин сыграл вничью с
соотечественником Яном Непомнящим в пятом туре на третьем этапе Grand Chess
Tour в Сент-Луисе.
Партия завершилась на 60-м ходу черных, которыми играл
Непомнящий.
По итогам пяти туров лидирует француз Максим Вашье-Лаграв, в
активе которого 3,5 очка, вторую строчку с тремя очками делят Магнус Карлсен и
Вишванатан Ананд. У Левона Ароняна, Фабиано Каруаны и Сергея Карякина - по 2,5
очка, на пол очка меньше у Хикару Накамура, Петра Свидлера, Яна Непомнящего и Уэсли
Со.
Напомним, турнир проходит по однокруговой системе с контролем
времени. Этап в Сент-Луисе завершится 12 августа.
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