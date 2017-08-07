Карякин и Непомнящий сыграли вничью на этапе Grand Chess Tour

Российский шахматист Сергей Карякин сыграл вничью с соотечественником Яном Непомнящим в пятом туре на третьем этапе Grand Chess Tour в Сент-Луисе.

Партия завершилась на 60-м ходу черных, которыми играл Непомнящий.

По итогам пяти туров лидирует француз Максим Вашье-Лаграв, в активе которого 3,5 очка, вторую строчку с тремя очками делят Магнус Карлсен и Вишванатан Ананд. У Левона Ароняна, Фабиано Каруаны и Сергея Карякина - по 2,5 очка, на пол очка меньше у Хикару Накамура, Петра Свидлера, Яна Непомнящего и Уэсли Со.

Напомним, турнир проходит по однокруговой системе с контролем времени. Этап в Сент-Луисе завершится 12 августа.