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Карякин и Непомнящий сыграли вничью на этапе Grand Chess Tour

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский шахматист Сергей Карякин сыграл вничью с соотечественником Яном Непомнящим в пятом туре на третьем этапе Grand Chess Tour в Сент-Луисе.

Партия завершилась на 60-м ходу черных, которыми играл Непомнящий.

По итогам пяти туров лидирует француз Максим Вашье-Лаграв, в активе которого 3,5 очка, вторую строчку с тремя очками делят Магнус Карлсен и Вишванатан Ананд. У Левона Ароняна,  Фабиано Каруаны и Сергея Карякина - по 2,5 очка, на пол очка меньше у Хикару  Накамура, Петра Свидлера, Яна Непомнящего и Уэсли Со.

Напомним, турнир проходит по однокруговой системе с контролем времени. Этап в Сент-Луисе завершится 12 августа.

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