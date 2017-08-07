Болельщики «Зенита» избили Панова после матча со «Спартаком»

Болельщики «Зенита» избили бывшего нападающего сине-бело-голубых Александра Панова после матча четвертого тура РФПЛ со «Спартаком» (5:1) в Санкт-Петербурге, сообщает Чемпионат.com.

По информации издания, агрессию фанатов вызвало обещание экс-форварда сборной России прогуляться по городу в шарфе «Спартака», которое было выполнено.

Перед матчем «Зенит» – «Спартак» Панов заявил в интервью «Спорт FM»: «Хочу сказать, что я приехал в Петербург, и люди относятся вполне адекватно. В Петербурге у меня нет ощущения, что мне нужно чего-то бояться. Понятно, что у них есть свое мнение по поводу того, что я болею за «Спартак», но мы живем в свободной стране. Не будем забывать, что я играл в «Динамо» и «Торпедо». «Зенит» не был тем клубом, который я должен любить до гроба. Когда я нахожусь среди фанатов «Спартака», я ощущаю гордость за клуб».

Стоит отметить, что на YouTube появилось видео, на кадрах которого видно, как болельщики «Зенита» отреагировали на появление Панова у стадиона перед началом матча. В видео присутствует ненормативная лексика.