Болельщики «Зенита» избили Панова после матча со «Спартаком»
Болельщики «Зенита» избили бывшего нападающего
сине-бело-голубых Александра Панова после матча четвертого тура РФПЛ со «Спартаком»
(5:1) в Санкт-Петербурге, сообщает Чемпионат.com.
По информации издания, агрессию фанатов вызвало обещание
экс-форварда сборной России прогуляться по городу в шарфе «Спартака», которое
было выполнено.
Перед матчем «Зенит» – «Спартак» Панов заявил в интервью «Спорт FM»: «Хочу сказать, что я приехал в Петербург, и люди относятся вполне адекватно. В Петербурге у меня нет ощущения, что мне нужно чего-то бояться. Понятно, что у них есть свое мнение по поводу того, что я болею за «Спартак», но мы живем в свободной стране. Не будем забывать, что я играл в «Динамо» и «Торпедо». «Зенит» не был тем клубом, который я должен любить до гроба. Когда я нахожусь среди фанатов «Спартака», я ощущаю гордость за клуб».
Стоит отметить, что на YouTube появилось видео, на кадрах которого видно, как болельщики «Зенита» отреагировали на появление Панова у стадиона перед началом матча. В видео присутствует ненормативная лексика.
Матч
Голы
Кокорин 36 (1:0). Ерохин 45 (2:0). Кришито 57 (3:0). Кузяев 63 (4:0). Промес 71 (4:1 - пен.). Ребров 77 (5:1 - автогол).
Состав
Зенит: Лунев, Маммана, Кришито, Смольников, Иванович, Кузяев (Терентьев, 76), Шатов (Жирков, 80), Ерохин, Паредес, Кокорин (Дзюба, 87), Дриусси
Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Джикия, Ещенко, Самедов (Пашалич, 72), Фернандо, Промес, Попов (Зе Луиш, 58), Глушаков, Адриано
Предупреждения:
Паредес, 40 - Джикия, 27; Глушаков, 34; Комбаров, 45; Фернандо, 89
Удаления:
Смольников, 90 - Адриано, 90
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
06 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция