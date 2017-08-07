Макарова победила Гергес в финале турнира в Вашингтоне
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В финале турнира в Вашингтоне
российская теннисистка Екатерина Макарова обыграла немку Юлию Гергес со счетом
3:6, 7:0, 6:0.
Встреча продолжалась два часа
10 минут, за это время россиянка трижды подала на вылет, допустила семь двойных
ошибок и реализовала пять брейк-поинтов из десяти, а в активе ее соперницы семь
эйсов, шесть двойных и три брейка из восьми.
Для Макаровой этот трофей стал третьим в карьере, ранее она побеждала в 2010 году в Истбурне и в 2014 году в Паттайе.
Вашингтон (США)
Турнир WTA
Покрытие: хард
Призовой фонд: 226 750 долларов
Финал
Екатерина Макарова (Россия) – Юлия Гергес (Германия) – 3:6, 7:0, 6:0.
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