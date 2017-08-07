Макарова победила Гергес в финале турнира в Вашингтоне

В финале турнира в Вашингтоне российская теннисистка Екатерина Макарова обыграла немку Юлию Гергес со счетом 3:6, 7:0, 6:0.

Встреча продолжалась два часа 10 минут, за это время россиянка трижды подала на вылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала пять брейк-поинтов из десяти, а в активе ее соперницы семь эйсов, шесть двойных и три брейка из восьми.

Для Макаровой этот трофей стал третьим в карьере, ранее она побеждала в 2010 году в Истбурне и в 2014 году в Паттайе.

Вашингтон (США)

Турнир WTA

Покрытие: хард

Призовой фонд: 226 750 долларов

Финал

Екатерина Макарова (Россия) – Юлия Гергес (Германия) – 3:6, 7:0, 6:0.