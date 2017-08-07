Дмитрий Селюк: «Спартак» и «Краснодар» со своими воспитанниками так и до ФНЛ дойдут
Футбольный агент Дмитрий
Селюк прокомментировал победу «Зенита» в матче со «Спартаком» (5:1), а также
отметил ничью «Краснодара» с «Уралом» (1:1).
«Кокорин – молодец, Манчини –
его тренер. Важно, чтобы «Бней Иегуда» не попал в наш чемпионат.
«Спартак» и «Краснодар» со своими воспитанниками так и до ФНЛ дойдут», - написал Селюк в твиттере.
Кокорин - молодец. Манчини - его тренер.— Dimitry Seluk (@dmitriseluk) 6 августа 2017 г.
Важно, чтобы Бней Иегуда не попала в наш чемпионат 😂— Dimitry Seluk (@dmitriseluk) 6 августа 2017 г.
Спартак и Краснодар со своими воспитанниками так и до ФНЛ дойдут— Dimitry Seluk (@dmitriseluk) 6 августа 2017 г.
Матч
Голы
Кокорин 36 (1:0). Ерохин 45 (2:0). Кришито 57 (3:0). Кузяев 63 (4:0). Промес 71 (4:1 - пен.). Ребров 77 (5:1 - автогол).
Состав
Зенит: Лунев, Маммана, Кришито, Смольников, Иванович, Кузяев (Терентьев, 76), Шатов (Жирков, 80), Ерохин, Паредес, Кокорин (Дзюба, 87), Дриусси
Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Джикия, Ещенко, Самедов (Пашалич, 72), Фернандо, Промес, Попов (Зе Луиш, 58), Глушаков, Адриано
Предупреждения:
Паредес, 40 - Джикия, 27; Глушаков, 34; Комбаров, 45; Фернандо, 89
Удаления:
Смольников, 90 - Адриано, 90
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
06 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция