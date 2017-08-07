Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дмитрий Селюк: «Спартак» и «Краснодар» со своими воспитанниками так и до ФНЛ дойдут

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал победу «Зенита» в матче со «Спартаком» (5:1), а также отметил ничью «Краснодара» с «Уралом» (1:1).

«Кокорин – молодец, Манчини – его тренер. Важно, чтобы «Бней Иегуда» не попал в наш чемпионат.

«Спартак» и «Краснодар» со своими воспитанниками так и до ФНЛ дойдут», - написал Селюк в твиттере.

Матч

Зенит - Спартак - 5:1 (2:0)

Голы

Кокорин 36 (1:0). Ерохин 45 (2:0). Кришито 57 (3:0). Кузяев 63 (4:0). Промес 71 (4:1 - пен.). Ребров 77 (5:1 - автогол).

Состав

Зенит: Лунев, Маммана, Кришито, Смольников, Иванович, Кузяев (Терентьев, 76), Шатов (Жирков, 80), Ерохин, Паредес, Кокорин (Дзюба, 87), Дриусси

Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Джикия, Ещенко, Самедов (Пашалич, 72), Фернандо, Промес, Попов (Зе Луиш, 58), Глушаков, Адриано

Предупреждения:

Паредес, 40 - Джикия, 27; Глушаков, 34; Комбаров, 45; Фернандо, 89

Удаления:

Смольников, 90 - Адриано, 90

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

06 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак» подпишет форварда «Гремио»? Таблица трансферов РФПЛ«Спартак» подпишет форварда «Гремио»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Болельщики «Зенита» избили Панова после матча со «Спартаком»Болельщики «Зенита» избили бывшего нападающего сине-бело-голубых Александра Панова после матча четвертого тура РФПЛ со «Спартаком» (5:1) в Санкт-Петербурге, сообщает Чемпионат.com.Андреас Гранквист: Отсутствие Федора Смолова сильно на нас влияетЗащитник «Краснодара» Андреас Гранквист прокомментировал ничью с «Уралом» (1:1) в матче четвертого тура чемпионата России.Александр Мостовой: «Зенит» воспользовался слабостями «Спартака»Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал поражение красно-белых от «Зенита» (1:5) в матче четвертого тура чемпионата России.Владислав Радимов: «Спартак» продолжает праздновать чемпионствоБывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал победу над «Спартаком» (5:1) в матче четвертого тура чемпионата России.
Легкая атлетика
Американка Боуи завоевала золото ЧМ в беге на 100 метров
Футбол
Игорь Шалимов: Идеальной игры не будет никогда
Футбол
Александр Тарханов: Посмотрели повтор – пенальти не было, таких судей надо убирать
Футбол
Александр Бубнов: Игра «Спартака» – это провал
все новости
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Урал
Уралкалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Дмитрий Селюк
Дмитрий Селюквсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости