Дмитрий Селюк: «Спартак» и «Краснодар» со своими воспитанниками так и до ФНЛ дойдут

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал победу «Зенита» в матче со «Спартаком» (5:1), а также отметил ничью «Краснодара» с «Уралом» (1:1).

«Кокорин – молодец, Манчини – его тренер. Важно, чтобы «Бней Иегуда» не попал в наш чемпионат.

«Спартак» и «Краснодар» со своими воспитанниками так и до ФНЛ дойдут», - написал Селюк в твиттере.

Кокорин - молодец. Манчини - его тренер. — Dimitry Seluk (@dmitriseluk) 6 августа 2017 г.

Важно, чтобы Бней Иегуда не попала в наш чемпионат 😂 — Dimitry Seluk (@dmitriseluk) 6 августа 2017 г.