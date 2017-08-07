Екатерина Макарова: Я мечтала выиграть турнир в Вашингтоне
Источник: WTAКомментарии
Российская теннисистка
Екатерина Макарова поделился впечатлениями от победы над немкой Юлией Гергес
(3:6, 7:0, 6:0) в финале турнира в Вашингтоне.
«Каждый раз, возвращаясь
сюда, я получала удовольствие от турнира. Мне здесь действительно нравилось, и
я мечтала выиграть этот турнир. И вот получилось. Я так счастлива.
У меня нет тренера, но есть
отличные болельщики. Они были просто потрясающие, я слышала многих россиян с
трибун. Мне очень понравилась эта неделя», - приводит слова Макаровой
официальный сайт WTA.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически