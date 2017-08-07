Екатерина Макарова: Я мечтала выиграть турнир в Вашингтоне

Российская теннисистка Екатерина Макарова поделился впечатлениями от победы над немкой Юлией Гергес (3:6, 7:0, 6:0) в финале турнира в Вашингтоне.

«Каждый раз, возвращаясь сюда, я получала удовольствие от турнира. Мне здесь действительно нравилось, и я мечтала выиграть этот турнир. И вот получилось. Я так счастлива.

У меня нет тренера, но есть отличные болельщики. Они были просто потрясающие, я слышала многих россиян с трибун. Мне очень понравилась эта неделя», - приводит слова Макаровой официальный сайт WTA.