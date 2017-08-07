Владислав Радимов: Заброс мяча в исполнении Реброва понравился бы Кириленко

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал победу санкт-петербургской команды над московским «Спартаком» в четвертом туре РФПЛ.



«Это была игра в одни ворота. Думаю, что ключевой момент матча — ошибка Фернандо, когда он отдал передачу пяткой, а можно было сыграть намного проще. «Спартак» до сих продолжает праздновать чемпионство, чемпионскую медаль снял только Каррера — все остальные футболисты выходят с медалями. Думаю, в составе «Зенита» был лучшим Кузяев — это открытие нашего чемпионата, он будет основополагающим футболистом сборной на ЧМ-2018.



То, как Ребров забросил себе мяч, понравилось бы Кириленко или Мозгову. Чем дольше «Спартак» не будет осознавать, что прошлые заслуги не учитываются, тем сложнее им будет вернуться в футбол», — приводит слова Радимова «Спорт FM».