Александр Бубнов: «Зенит» может играть еще лучше

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу «Зенита» над «Спартаком» (5:1) в матче четвертого тура чемпионата России.

Команда Манчини лучше прессинговала, меньше ошибалась и реализовала атакующий потенциал. Каррера должен был просчитать план «Зенита» на игру. Было понятно, что команда Манчини будет играть плотно, от обороны, но с быстрым переходом в атаку. Собственно, поэтому итальянец и убрал Дзюбу, который не вписывается в эту модель. Мне трудно сказать, почему Каррера всего этого не учел. Манчини полностью переиграл Карреру.

Во втором тайме «Зенит» смял соперника. Это становится тенденцией, что «Спартак» сдает во втором тайме. Если «Зенит» будет и дальше так играть, а он может и лучше, то это серьезная заявка на победу в чемпионате. Пока все к этому и идет. Я удивлен итогами стартового отрезка «Зенита» и их воскресной игрой. «Спартак» играл целый год в этом составе, а «Зенит» совсем немного, но показал такую сыгранность», — цитирует Бубнова Sportbox.