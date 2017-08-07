Евгений Скачков: «Югра» с Захаркиным стала более приоритетной

Форвард «Югры» Евгений Скачков рассказал о своем переходе в команду.

«1 мая вышел на рынок свободных агентов, было несколько предложений из клубов как Восточной, так и Западной конференции. Когда узнал, что «Югру» возглавил Игорь Владимирович Захаркин, то именно эта команда стала для меня приоритетной. В свое время, выступая за «Трактор», получал вызов в национальную команду к Быкову и Захаркину, поэтому знал требования. В итоге контракт был подписан.

Первые впечатления? Самые позитивные. Руководством клуба созданы все условия для работы, у нас отличная домашняя арена, качественный лед, уютная раздевалка. Предсезонка от Захаркина? Достаточно необычная, мне понравилось — насколько этот глагол вообще применим к предсезонке. Отметил бы интенсивность тренировочного процесса — никаких пауз. У нас было много бега, земли, на каком-то этапе стало по три-четыре тренировки в день, все ребята справились. В «Югре»для всех главный — командный результат. Команде созданы все возможности, чтобы прогрессировать, завоевывать место в плей-офф. Личные рекорды могут стать всего лишь небольшим бонусом к путевке в плей-офф.

Ударное звено Скачков — Д. Макаров — Панов? Наш центральный Макаров великолепно видит площадку, всегда готов дать пас, Панов — силовой форвард, который может и продавить, и бросить. Мне повезло с партнерами, у нас отличное звено. Разговоры, что на весь сезон нашу тройку не хватит в функциональном плане? Такие разговоры где-то слышал и могу сказать, что именно поэтому по максимуму проводим предсезонку, закладываем фундамент. Надеюсь, никаких спадов ни у кого не будет.

Лучший сезон — позапрошлый в «Сочи» или семилетней давности в «Тракторе»? Я выделил бы оба чемпионата. И особенно челябинский, когда в звене с Бойченко и Глинкиным, которого иногда заменял совсем молодой Бурдасов, очень многое получалось. Причем то звено не было первым. Старался играть максимально жестко, в тело, этого же требовал тренерский штаб во главе с Андреем Назаровым», — цитирует игрока Russia-Hockey.