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Дмитрий Селюк: Важно, чтобы «Бней Иегуда» не начала играть в РФПЛ

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Футбольный агент Дмитрий Селюк после победы «Зенита» над «Спартаком» (5:1) пошутил по поводу недавнего поражения санкт-петербургского клуба в Лиге Европы.

«Важно, чтобы «Бней Иегуда» не попал в наш чемпионат», - написал Селюк в своем твиттере.

Напомним, что в ответном матче квалификационного раунда «Зенит» уступил «Бней Иегуда» со счетом 0:1. 

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