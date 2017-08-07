Дмитрий Селюк: Важно, чтобы «Бней Иегуда» не начала играть в РФПЛ

Футбольный агент Дмитрий Селюк после победы «Зенита» над «Спартаком» (5:1) пошутил по поводу недавнего поражения санкт-петербургского клуба в Лиге Европы.

«Важно, чтобы «Бней Иегуда» не попал в наш чемпионат», - написал Селюк в своем твиттере.

Важно, чтобы Бней Иегуда не попала в наш чемпионат 😂 — Dimitry Seluk (@dmitriseluk) 6 августа 2017 г.

Напомним, что в ответном матче квалификационного раунда «Зенит» уступил «Бней Иегуда» со счетом 0:1.