Дмитрий Селюк: Важно, чтобы «Бней Иегуда» не начала играть в РФПЛ
Футбольный агент Дмитрий Селюк после победы «Зенита» над «Спартаком» (5:1) пошутил по поводу недавнего поражения санкт-петербургского клуба в Лиге Европы.
«Важно, чтобы «Бней Иегуда» не попал в наш чемпионат», - написал Селюк в своем твиттере.
Важно, чтобы Бней Иегуда не попала в наш чемпионат 😂— Dimitry Seluk (@dmitriseluk) 6 августа 2017 г.
Напомним, что в ответном матче квалификационного раунда «Зенит» уступил «Бней Иегуда» со счетом 0:1.
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