Сергей Веденеев: Спартак разгромлен закономерно

Бывший игрок «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал победу петербургского клуба над московским «Спартаком» со счетом 5:1.

«Спартак» начал лучше, «Зенит» естественным образом оборонялся всей командой и, что важно, не оставлял за спиной защитников пространства для Промеса. А потом «Спартак» пропустил две классных контратаки «Зенита». При этом в средней линии поля в обоих случаях красно-белые допустили две потери при грубейших ошибках в передачах. А зенитовцы, в свою очередь, сделали хорошие перехваты. Так счет стал 2:0.

Потом включилась психология: одна команда раскрепостилась, вторая пребывала в полном непонимании происходящего. Что дальше делать? Ответа на этот вопрос спартаковцы не знали. Так ведь «Спартак» привык играть в контратаку, вся игра у них заточена на треугольнике Фернандо — Глушаков, к которым примыкает Попов или еще кто-то. Они занимаются отбором и разворачивают пружину. Но при 0:2 эта игра потеряла всякий смысл!

Надо было идти вперед, а устойчивой игры в позиционном направлении у «Спартака» нет. Да и фортуна, которая в прошлом сезоне была за красно-белых, им изменила. И не только потому, что вратарь сам себе забил.

Промес играл как обычно. Но! В отличие от Комбарова, Смольников на своем фланге в обороне играл строго, а рядом с ним всегда были либо Ерохин, либо Кузяев. Убойная зона Промеса была закрыта практически наглухо.

Вообще скажу так: «Спартак» разгромлен закономерно, а матч проиграл не Промес, а тренер Каррера, который до сих пор не понял, кто такой Комбаров. Но это проблемы «Спартака»: действующий чемпион России, если не ошибаюсь, впервые в истории пропустил пять голов в одном матче. Не собираюсь давать оценки работе Карреры, но когда он целует игроков, а команда в то же время горит синим пламенем, то слов нет. Пусть и дальше целует», — цитирует Веденеева «Спорт уик-энд».