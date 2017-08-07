Константин Лепехин: Какие претензии к Манчини? Он дает результат

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал победу петербургского клуба над «Спартаком со счетом 5:1.

«Очень доволен увиденным! Смотреть было очень приятно, интересно, понравилось качество игры, атмосфера на стадионе, да и результат меня вполне устроил. Получил только положительные эмоции! Давно не видел настолько мотивированный «Зенит». Победа питерцев абсолютно очевидна и объективна, хотя, наверное, пяти мячей «Спартак» не заслуживал. Москвичи проводили не худший матч, смотрелись достаточно ровно, но потом полетели голы, счет стал 0:4… А до этого игра была интересная, обоюдоострая, но «Зенит» забивал, а «Спартак» — нет.

Манчини дает результат, какие могут быть к нему претензии?! Человек делает новую команду, он и до «Зенита» многое доказал. Вот это топ-тренер! Он это подтверждает и сейчас в России, подтверждал и ранее. Безусловно, нужно упомянуть и новых руководителей, генерального и спортивного директоров, потому что, на мой взгляд, питерцы проводят очень качественную селекцию.

Не хотел бы выделять кого-то конкретно. Возможно, отдельного упоминания заслуживает Далер Кузяев, который перешел летом в «Зенит» из «Ахмата». Российский центральный полузащитник, и, наверное, ему наша поддержка нужна больше, чем иностранцам. А в целом, как я и сказал выше, питерцы здорово проводят селекцию, активно ведут себя на трансферном рынке, и все приобретения в данный момент смотрятся к месту», — цитирует Лепехина Rusfootball.