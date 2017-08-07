Никита Охотюк: Сборной России хочется выиграть мемориал Глинки

Защитник юниорской сборной России Никита Охотюк поделился ожиданиями от мемориала Глинки.

«Последнюю неделю, которую мы провели в Австрии, основное внимание уделялось тактическим тренировкам. Тренажерный зал тоже был, но там мы оставляли не такое большое количество сил, наоборот, скорее восстанавливались. Помимо тренировок провели две выставочных встречи. Игра против сборной Белоруссии получилась тяжеловатая. В основном по причине того, что сами не до конца сориентировались и местами не понимали, кому как действовать. Плюс настрой все же был не такой, каким будет сейчас. Удалось реализовать свои моменты в третьем периоде, в итоге одержали победу.



Очень хочется на мемориале Глинки занять именно первое место, не какое-нибудь другое. Это серьезный турнир, который Россия не выигрывала уже давно. Подходим к нему основательно, настрой запредельный. Думаю, все понимают, что нужна только победа, других вариантов нет. Мне выпала роль капитана на этом турнире. Конечно, немного волнительно, но, думаю, у нас все получится.



Абсолютно неважно, с какой командой играть первый матч, с какой последний. Здесь все равны. Канадцы — наш завтрашний соперник — ничем не лучше, например, тех же чехов или какой-либо другой сборной. Будем выходить и биться», — цитирует Охотюка официальный сайт Федерации хоккея России.