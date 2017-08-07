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Руслан Проводников: Поединок с Брэдли войдет в историю бокса

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Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Руслан Проводников  прокомментировал решение американца Тимоти Брэдли закончить карьеру.

«Брат, приобретенный в бою… После всего, что мы пережили в ринге… Это, без преувеличения, осталось в истории бокса. Бой с тобой был для меня большим вызовом, в этом бою мы узнали многое друг о друге и о себе в том числе, сегодня я с честью называю тебя Другом.

Я никогда не дрался за пояса и деньги, а дрался за память людей, в наших краях намного важнее, что о тебе скажут люди, нежели деньги и пояса, так вот я хочу, чтобы ты знал, что в моей памяти ты всегда будешь чемпионом с несломимым духом.

Низкий поклон тебе и твоей семье. Наслаждайтесь жизнью! И знай, что в далекой от тебя Сибири у тебя есть друг, на которого ты всегда можешь рассчитывать! С уважением, твой друг Сибирский Рокки Руслан Проводников!» — написал российский боксер в своем инстаграме.

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