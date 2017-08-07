Сергей Ковалев: В свою эпоху Кличко был самым лучшим

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев прокомментировал решение украинского боксера Владимира Кличко завершить карьеру.



«Владимир Кличко передал свою эстафету тяжеловесу Энтони Джошуа. Желаю Владимиру крепкого здоровья и всяческих успехов вне ринга. Также хочу поблагодарить за карьеру профессионала своего дела! Он на самом деле был лучшим в своей эпохе чемпионства», — написал Ковалев в своем инстаграме.

🇷🇺Владимир Кличко передал свою эстафету тяжеловесу Энтони Джошуа. Желаю Владимиру крепкого здоровья и всяческих успехов вне ринга. Также поблагодарить за карьеру профессионала своего дела! Он на самом деле был лучшим в своей эпохе чемпионства🥊 🇺🇸Thanks to Vladimir Klitschko for his boxing career🙏🏼 He was the best in heavyweight division many years🥊 I wish him all of the best out of the ring in his life! Публикация от Sergey KRUSHER Kovalev (@sergeykrusherkovalev) Авг 4 2017 в 2:32 PDT