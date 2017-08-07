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Сергей Ковалев: В свою эпоху Кличко был самым лучшим

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Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев прокомментировал решение украинского боксера Владимира Кличко завершить карьеру.

«Владимир Кличко передал свою эстафету тяжеловесу Энтони Джошуа. Желаю Владимиру крепкого здоровья и всяческих успехов вне ринга. Также хочу поблагодарить за карьеру профессионала своего дела! Он на самом деле был лучшим в своей эпохе чемпионства», — написал Ковалев в своем инстаграме.

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