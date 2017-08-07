Тимофей Мозгов: Присутствие Шведа на Евробаскете очень важно

Центровой сборной России и «Бруклин Нетс» Тимофей Мозгов поделился мнением о значимости для национальной команды защитника «Химок» Алексея Шведа и форварда «Зенита» Сергея Карасева.

«Важно ли присутствие в команде Алексея Шведа? Очень. Любой команде нужен такой игрок, как Швед. Во-первых, он хорошо понимает командный баскетбол. Во-вторых, он способен обострить, создать момент для партнера и практически в одиночку решить исход любого матча. Надеюсь, что Швед будет одним из лучших игроков Евробаскета.

Жаль, что Серега получил травму и пропустит турнир. Безусловно, это потеря для сборной. Желаю ему скорейшего выздоровления. Ему всего 23 года, уверен, что у него еще будет возможность сыграть на крупном турнире», – приводят слова Мозгова «Известия».