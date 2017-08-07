Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Тимофей Мозгов: Присутствие Шведа на Евробаскете очень важно

Источник:  ИзвестияКомментарии

Центровой сборной России и «Бруклин Нетс» Тимофей Мозгов поделился мнением о значимости для национальной команды защитника «Химок» Алексея Шведа и форварда «Зенита» Сергея Карасева.

«Важно ли присутствие в команде Алексея Шведа? Очень. Любой команде нужен такой игрок, как Швед. Во-первых, он хорошо понимает командный баскетбол. Во-вторых, он способен обострить, создать момент для партнера и практически в одиночку решить исход любого матча. Надеюсь, что Швед будет одним из лучших игроков Евробаскета.

Жаль, что Серега получил травму и пропустит турнир. Безусловно, это потеря для сборной. Желаю ему скорейшего выздоровления. Ему всего 23 года, уверен, что у него еще будет возможность сыграть на крупном турнире», – приводят слова Мозгова «Известия».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Карасев: Надеюсь, покажем, что мы не хуже сборной, выигравшей ЕвробаскетСергей Карасев: Надеюсь, покажем, что мы не хуже сборной, выигравшей ЕвробаскетФорвард «Зенита» рассказал о восстановлении после травмы плеча и оценил перемены в петербургском клубе.Без Шведа нет атаки, без Мозгова – защитыБез Шведа нет атаки, без Мозгова – защитыБаскетбольная сборная России потерпела первое поражение в 15 матчах.Сергей Базаревич: Мне нравится, что мы в команде разговариваем на родном языкеГлавный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич поделился мнением о натурализации игроков в сборных.Сергей Карасев: Очень надеюсь на победу «Зенита» в матче со «Спартаком»Нападающий сборной России по баскетболу Сергей Карасев поделился мнением о предстоящей игре 4-го тура РФПЛ «Зенит» - «Спартак».Сергей Карасев: Будет неправильно, если приеду в сборную за два дня до ЕвробаскетаНападающий сборной России по баскетболу Сергей Карасев рассказал о сроках своего восстановления.
Баскетбол
Тимофей Мозгов: Присутствие Шведа на Евробаскете очень важно
Бокс
Сергей Ковалев: В свою эпоху Кличко был самым лучшим
Бокс
Руслан Проводников: Поединок с Брэдли войдет в историю бокса
Футбол
Константин Лепехин: Какие претензии к Манчини? Он дает результат
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Алексей Швед
Алексей Шведвсе новости
Сергей Карасёв
Сергей Карасёввсе новости
Тимофей Мозгов
Тимофей Мозговвсе новости
Евробаскет-2017
Евробаскет-2017