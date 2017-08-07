Сергей Калинин: Пока не хочется думать о возвращении в НХЛ

Нападающий СКА Сергей Калинин поделился мнением о возможном возвращении в НХЛ.

- Мое возвращение в НХЛ возможно – тут нечего скрывать, но пока не хочется об этом думать. Сейчас необходимо правильно подойти к сезону и попасть в состав сборной на Олимпиаду. Да, там не будет игроков НХЛ, но это не наши проблемы. Можно сказать, что российская команда будет фаворитом турнира, но не стоит забывать, что другие сборные заметно подтянулись в последние годы, - приводит слова Калинина ТАСС.

Напомним, 1 июля Калинин подписал с армейцам трехлетнее соглашение. Сезон-201617 он провел в «Нью-Джерси Девилз» и фарм-клубе «Торонто Мейпл Лифс» «Торонто Марлис», который выступает в АХЛ.

За «дьяволов» в сезоне-2016/17 26-летний хоккеист провел 43 матча и набрал 4 (2+2) очка. Всего в НХЛ на его счету 121 матч, в которых он набрал 19 (10+9) очков.



