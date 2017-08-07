Главный тренер «Давоса»: Казахстан – невероятно красивая страна, все как в Европе

Главный тренер «Давоса» Арно дель Курто после матча Кубка президента республики Казахстан с «Барысом» (2:4) рассказал о своих впечатлениях от Казахстана.

– Казахстан – невероятно красивая страна, – приводит «Шайба.kz» слова дель Курто. – Здесь все как в Европе. Люди очень дружелюбные и гостеприимные. Вчера мы немного прогулялись по городу, взяли такси и поездили по левому и правому берегу. И у меня просто нет слов, чтобы описать свои эмоции. Я просто поражен.

– А как вам арена?

– Арена просто супер!

– Как прокомментируете поражение от «Барыса»?

– Знаете, у нас не было двух лучших защитников – Фелисьена Дю Буа и Магнуса Нюгрена. Вместо них играли совсем молодые ребята. И им, конечно, пришлось тяжело. Матч с «Барысом» стал для них хорошим испытанием. Но в целом игра была отличная. Мне она понравилась, несмотря на счет. Хозяева турнира продемонстрировали высокие скорости.

Напомним, в Кубке президента Казахстана также принимают участие «Адмирал», «Нефтехимик», «Авангард» и «Трактор». Турнир продлится до 12 августа.