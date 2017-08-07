Владимир Алекно: Вербов и Леон забрали у меня одну тренировку

Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно оценил игру Вильфредо Леона и Алексея Вербова в гала-матче летнего Кубка «Зенита» по пляжному волейболу и рассказал о подготовке команды к сезону.

– У нас с ребятами была такая договоренность – если выигрывают, то любую утреннюю тренировку у меня забирают, - цитирует Алекно «БИЗНЕС Online» - В общем-то заслужили, молодцы. За восемь предыдущих лет наши игроки только один раз выигрывали у пляжников.

– Как идет подготовка команды к сезону?

– Все идет по плану. Физически все игроки приехали готовыми, без лишнего веса. Но при этом сразу видно, что к мячу полтора месяца не притрагивались. Тот же пляжный волейбол в этом плане пошел бы на пользу. Сейчас уровень технической подготовки оставляет желать лучшего времени. Впрочем, каждый год одна и та же история. Постараемся все исправить к началу сезона.

Напомним, что игроки «Зенита» со счетом 2:1 обыграли победителей мужской сетки турнира Артема Панарина и Виктора Симанкова.