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«ПСЖ» и «Арсенал» не договорились о трансфере Лукаса Моуры

Источник:  Газета.RuКомментарии

«ПСЖ» отклонил предложение «Арсенала» о переходе полузащитника Лукаса Моуры, сообщает «Газета.Ru».

Вице-чемпионы Франции намерены выручить на продаже 24-летнего бразильца не менее 30 миллионов евро, тогда как «канониры» предлагают меньшую компенсацию.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов включить Моуру в сделку по переходу полузащитника «Арсенала» Алексиса Санчеса, однако английский клуб отказывается продавать чилийца.

Отметим, что Моура выступает за «ПСЖ» с 2013 года, когда французы выкупили игрока у «Сан-Паулу» за 40 миллионов евро.

Минувший сезон стал самым результативным для полузащитника в клубе. В 37 матчах лиги 1 он забил 12 голов и сделал семь голевых передач.

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