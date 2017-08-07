«ПСЖ» и «Арсенал» не договорились о трансфере Лукаса Моуры
Источник: Газета.RuКомментарии
«ПСЖ» отклонил предложение «Арсенала» о переходе
полузащитника Лукаса Моуры, сообщает «Газета.Ru».
Вице-чемпионы Франции намерены
выручить на продаже 24-летнего бразильца не менее 30 миллионов евро, тогда как «канониры»
предлагают меньшую компенсацию.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов
включить Моуру в сделку по переходу полузащитника «Арсенала» Алексиса Санчеса,
однако английский клуб отказывается продавать чилийца.
Отметим, что Моура выступает за «ПСЖ»
с 2013 года, когда французы выкупили игрока у «Сан-Паулу» за 40 миллионов евро.
Минувший сезон стал самым
результативным для полузащитника в клубе. В 37 матчах лиги 1 он забил 12 голов
и сделал семь голевых передач.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически