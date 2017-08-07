Никита Симонян: «Спартак» просто оказался не готов к такому серьезному матчу

Первый вице-президент РФС Никита Симонян поделился впечатлениями от матча четвертого тура РФПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (5:1).

- «Спартак» просто оказался не готов к такому серьезному матчу. Это не то чтобы система. Возможно, это вопрос психологии. Это не исключено, хотя я не берусь утверждать. Мы чемпионы, мы выиграли Суперкубок, видимо, все можно – играть не с полной отдачей, на классе. А очень высокого класса-то нет, поэтому к темпу «Зенита» «Спартак» просто оказался не готов. Отсюда посыпались ошибки в обороне. Было полное игровое превосходство, «Зенит» впечатлил, - приводит слова Симоняна «Р-Спорт».



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Напомним, «Зенит» в матче четвертого тура чемпионата России обыграл «Спартак» со счетом 5:1. Голы в составе петербуржцев забили Александр Кокорин, Александр Ерохин, Доменико Кришито и Далер Кузяев, еще один гол в свои ворота забил Артем Ребров. У москвичей гол с пенальти на счету Квинси Промеса. На 92-й минуте Игорь Смольников и Луис Адриано были удалены после потасовки на поле.

После этого матча сине-бело-голубые делят первую строчку с «Локомотивом», у обоих клубов 12 очков в четырех матчах. Красно-белые с пятью очками занимает десятое место.

Следующий матч «Зенит» проведет 9 августа в Екатеринбурге против «Урала». «Спартак» в этот же день сыграет с «Арсеналом».