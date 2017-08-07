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Геннадий Величкин: «Магнитке» не нужен второй Зарипов

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин поделился мнением о том, сможет ли Ярослав Косов эффективно действовать в звене с Сергеем Мозякиным и Яном Коваржем.

– Сможет ли Косов поднять свою игру на такой уровень, чтобы заместить Зарипова?
– Задача ведь не Зарипова заместить, мы же не хотим сделать второго Зарипова, - цитирует Величкина «БИЗНЕС Online» - Мы хотим получить третий Кубок Гагарина. Нам не нужен второй Зарипов, третий Мозякин, четвертый Вольски. Нам нужно проверить свою игру, чтобы мы могли идти дальше и побеждать.

Напомним, в этом сочетании раньше играл Данис Зарипов, дисквалифицированный на два года за положительную допинг-пробу.

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